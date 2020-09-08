Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой за четыре пояса

Украинец Василий Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Американец Теофимо Лопес – обладатель титула IBF.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой, говорится в Twitter промоутерской компании Top Rank.

Предполагается, что поединок состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

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