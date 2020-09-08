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12:19 08 Сентября 2020 0 Комментарии
Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой за четыре пояса
Украинец Василий Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Американец Теофимо Лопес – обладатель титула IBF.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель титула IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подписали контракт на бой, говорится в Twitter промоутерской компании Top Rank.
Предполагается, что поединок состоится 17 октября в Лас-Вегасе.
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Тэги: бокс, Василий Ломаченко
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