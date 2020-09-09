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11:10 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Террорист-смертник пытался взорвать вице-президента Афганистана

В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха – утром в среду, 9 сентября, взрыв устроил террорист-смертник.

По данным МВД Афганистана, в результате взрыва погибли два человека, еще 12 ранены.

Сам Амрулла Салех не пострадал, но ранены несколько его охранников.

Покушение произошло перед началом внутриафганских мирных переговоров, которые планируется провести в Катаре. Дата встречи представителей правительства в Кабуле и радикально-исламского движения «Талибан» пока не назначена.

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Тэги: терроризм, Афганистан

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