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22:30 09 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рейтинг Трампа растет на фоне протестов «Black Lives Metters»

Работу Трампа на посту президента одобряют 47% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% опрошенных.

За несколько месяцев до выборов рейтинг популярности президента США Дональда Трампа вырос до максимального с июня показателя. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 8 июля, результаты опроса, проведенного совместно газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса.

Так, согласно результатам исследования, работу Трампа на посту главы государства одобряют 47% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% опрошенных.

«В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал 47% по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня», – отмечает издание.

Согласно опросу, проводившемуся с 22 по 25 августа, положительную оценку работе Трампа давали 44% респондентов.

Последний опрос был проведен с 5 по 8 сентября среди 2 832 зарегистрированных избирателей США. Статистическая погрешность составляет около 1,8 процентного пункта.

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Тэги: выборы, США, рейтинг, Трамп

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