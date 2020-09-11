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09:17 11 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Верещук: Якщо прибрати корупцію, бюджету Києва вистачить і на мости, і на лікарні

В ефірі ток-шоу «Право на владу» телеканалу 1+1 кандидатка на посаду мера столиці Ірина Верещук нагадала, що бюджет Києва складає 58 млрд грн і його можна використовувати набагато ефективніше.

«Якщо ми зможемо зробити так, щоб там не було корупції, повірте, цього буде достатньо, щоб забезпечити необхідний рівень комфорту, життя і безпеки киян. Я абсолютно переконана, що Київ – це столиця усіх українців. І киян, які тут народились, і киян, які сюди приїхали за українською мрією. Приїхали сюди жити, тяжко працювати й здобувати», – підкреслила народна депутатка.

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