Глава департамента земресурсов КГГА стал фигурантом уголовного дела

Глава Департамента земельных ресурсов Петр Оленич фигурирует в уголовном производстве, инициированном прокуратурой по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Глава Департамента земельных ресурсов Петр Оленич фигурирует в уголовном производстве, инициированном прокуратурой по факту мошенничества в особо крупных размерах. Об этом стало известно из материалов журналистов, опубликованных на сайте Голос.

В частности речь идет о махинациях с земельными участками, которые находятся в сфере компетенции Оленича.

Речь идет о расследовании уголовного производства, которое проводит Подольская районная прокуратура Киева. Сведения по факту совершения преступления, предусмотренного ч.4. ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) были внесены в ЕРДР 8 октября 2019 года под №420191010700000169. И в рамках проведения которого 18 марта 2020 года в деле № 758/3341/20 Подольский районный суд Киева предоставил Подольской районной прокуратуре Киева разрешение на доступ к документам,которые находятся во владении Департамента земельных ресурсов КГГА, возглавляемого Петром Оленичем.

Следствие выяснило, что возглавляемая Петром Оленичем структура подготовила ряд проектов решений по передаче земельных участков по улице Петропавловской, 22-24 под малоэтажную застройку ряду физических лиц на основании поддельных документов. В дальнейшем эти лица передали свои участки ООО “Стривер инвест” для строительства ЖК.

Напомним, что это далеко не первый скандал с “липовыми” разрешениями и аферами с землей в департаменте Оленича. Ранее журналисты сообщали о других застройках, за которые Петр Сергеевич получал “вознаграждение”.