Представитель России в ООН назвал инцидент с Навальным «грязной игрой»

Якобы российские власти не получили от Германии никаких доказательств того, что речь идет о преднамеренном преступлении.

Василий Небензя



Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности по вопросу о ликвидации сирийского химического оружия.

«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре, – сказал он. – Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал».

Он вновь подчеркнул, что российские врачи, «которые, кстати, спасли Алексея Навального», не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. А российские власти не получили от Германии никаких доказательств того, что речь идет о преднамеренном преступлении.

Небензя отметил, что запрос Москвы в адрес Берлина с просьбой предоставить результаты исследований «направлен именно на то, чтобы установить истину в возможном преступлении, к чему призывает Германия, а также другие страны».

По его словам, Москва больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причины произошедшего с Навальным, но посол РФ не получил в МИД Германии данных, запрошенных Москвой. По его словам, непредставление их будет рассматриваться как «вопиющая враждебная провокация» против России, которая подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом.

Тэги: Россия, ООН, отравление, Алексей Навальный