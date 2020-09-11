На Полесской таможне разоблачили коррупционную схему на сто миллионов

Чиновники расстаможивали автомобили со значительным занижением их стоимости. Сумма убытков государству превысила 100 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ уличили чиновников Полесской таможни в организации коррупционной схемы на сотню миллионов гривен при растаможивании авто. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости авто. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству почти 103 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ провели 23 обыска на таможенных постах Луцк, Ровно, Дубно и Сарны Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенные государственному бюджету убытки.

Досудебное расследование продолжается.

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