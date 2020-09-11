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19:00 11 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Полесской таможне разоблачили коррупционную схему на сто миллионов

Чиновники расстаможивали автомобили со значительным занижением их стоимости. Сумма убытков государству превысила 100 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ уличили чиновников Полесской таможни в организации коррупционной схемы на сотню миллионов гривен при растаможивании авто. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости авто. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников привела к нанесению ущерба государству почти 103 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ провели 23 обыска на таможенных постах Луцк, Ровно, Дубно и Сарны Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенные государственному бюджету убытки.

Досудебное расследование продолжается.

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Тэги: коррупция, СБУ, таможня, пограничники

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