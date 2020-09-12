С начала перемирия ОБСЕ зафиксировала более 1000 нарушений режима тишины

С начала перемирия миссия больше тысячи раз фиксировала нарушения режима тишины в Донецкой и Луганской областях.

В Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, 11 сентября.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования произвели два взрыва и выпустили три очереди из крупнокалиберного пулемета в юго-западном направлении от Ясиноватой.

При этом в Луганской области уже пять дней соблюдается режим прекращения огня.

В целом с начала перемирия ОБСЕ 1006 раз фиксировала нарушения режима тишины, из них 176 взрывов, два снаряда в полете, 13 осветительных ракет и 815 очередей и выстрелов.

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