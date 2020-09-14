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08:02 14 Сентября 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Австрийский теннисист впервые стал победителем турнира «Большого шлема»

Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США 2020 года. 27-летний Тим выиграл турнир «Большого шлема» впервые в карьере.

В решающем матче третья ракетка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов оказался сильнее Александра Зверева из Германии.

Поединок продолжался 4 часа 5 минут и завершился в пяти сетах (6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7).

Тим оформил восемь подач навылет, совершил столько же двойных ошибок и спас 56% брейкпойнтов (10 из 18).

27-летний Тим выиграл турнир «Большого шлема» впервые в карьере. До этого он дважды (2018, 2019 годы) выходил в финал Roland Garros, один раз (2020) — Australian Open.

Наивысшее достижение 23-летнего Зверева — выходы в полуфинал Australian Open (2020) и US Open (2020).

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Тэги: теннис, US Open

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