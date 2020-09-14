НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:30 14 Сентября 2020 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Недавно сделанная дорога «Запорожье – Бердянск» уже начала разрушаться

Большие трещины в асфальтном покрытии заметны как посреди проезжей полосы, так и на обочине.

Участок дороги в сторону Бердянска в Запорожской области покрылся трещинами меньше месяца спустя завершения ремонтных работ. Фотографии дороги опубликовала местная жительница Ангелина Устименко в Facebook в понедельник, 14 сентября.

«Большое разочарование от Большой стройки. Все мы радовались восстановлению дороги в направлении «на море», но видимо таки зря, не выдержит она до нового сезона», – написала она.

На дороге еще не всюду нанесли дорожную разметку, а асфальт уже «убегает».

Ремонт дороги осуществлялся в июне-августе этого года, в рамках проекта Большая стройка. Заказчиком работ выступило ГП Местные дороги Запорожской области, подрядчиком – ООО Бердянскстройтрест.

Источник:
Тэги: ремонт, дорога, разрушение, большая стройка, запорожье-бердянск

Новости по теме

В 2021 году на украинские дороги потратят 150 млрд грн

Общие расходы на дорожное хозяйство в 2021 году должны достичь 150 млрд грн, по данным Минфина Украины.

Зеленский объяснил, зачем ездит по Украине

«Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит», – объяснил свои поездки по регионам президент.

Мэр города предстанет перед судом за дороги-фантомы

Он подписывал акты выполненных дорог на сотни тысяч, а их никто не делал.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты