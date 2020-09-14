Недавно сделанная дорога «Запорожье – Бердянск» уже начала разрушаться
Большие трещины в асфальтном покрытии заметны как посреди проезжей полосы, так и на обочине.
Участок дороги в сторону Бердянска в Запорожской области покрылся трещинами меньше месяца спустя завершения ремонтных работ. Фотографии дороги опубликовала местная жительница Ангелина Устименко в Facebook в понедельник, 14 сентября.
«Большое разочарование от Большой стройки. Все мы радовались восстановлению дороги в направлении «на море», но видимо таки зря, не выдержит она до нового сезона», – написала она.
На дороге еще не всюду нанесли дорожную разметку, а асфальт уже «убегает».
Ремонт дороги осуществлялся в июне-августе этого года, в рамках проекта Большая стройка. Заказчиком работ выступило ГП Местные дороги Запорожской области, подрядчиком – ООО Бердянскстройтрест.
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