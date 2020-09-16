Кабмин планирует запретить импорт картошки из России
Изменение направлено на поддержку украинской переработки картофеля. Также будет введена господдержка переработки.
Минэкономики планирует запретить импорт картофеля из России, чтобы поддержать украинскую переработку. Об этом заявил замглавы ведомства Тарас Высоцкий в Facebook в среду, 16 сентября.
Среди инструментов, которые будут применены для поддержки отечественной переработки картофеля – запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки.
Высоцкий также провел ежемесячный звонок с профильными ассоциациями и компетентными органами в сфере семеноводства и принял участие в звонке с представителями правительства и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы.
«Принятие законодательных инициатив «земельного пакета» и соответствующих постановлений КМУ на их выполнение, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания – приоритеты на следующие несколько месяцев», – резюмировал замминистра.
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