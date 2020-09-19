Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на информацию

Об этом на судебном слушании заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, пишет The Guardian.

По информации Робинсон, предложение было сделано конгрессменом-республиканцем Дейной Рорабейкером и партнером Трампа Чарльзом Джонсоном во время визита в посольство Эквадора в Лондоне в 2017 году, где тогда скрывался Ассанж. Робинсон рассказала, что Рорабейкер назвал это предложение «беспроигрышным решением».

Соглашение предусматривало, что основателю WikiLeaks будет предложено помиловании, если он раскроет, кто стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии в 2016 году. Эта информация должна была пролить свет на то, действительно ли письма были предоставлены российскими хакерами для того, чтобы помочь Трампу избраться на пост президента США в 2016 году.

Адвокат добавила, что Ассанж тогда не назвал источник утечки.

Напомним, 7 сентября в столице Великобритании возобновился суд относительно экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. С апреля 2019 года Ассанж находится в тюрьме.

Процесс задержался на несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса,

В Соединенных Штатах 49-летнему Ассанжу выдвинули обвинения в шпионаже в частности в связи с хищением информации с правительственных компьютеров.

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