Amnesty International призвала власти Беларуси прекратить преследования оппозиции

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, в котором призывает немедленно освободить задержанных.

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, в котором призывает немедленно освободить задержанных членов Координационного совета оппозиции. и их соратников, а также гарантировать возможность безопасного возвращения в Беларусь для всех граждан, которые были вынуждены покинуть страну из-за преследований властями.

Кроме этого, правозащитники еще раз призвали руководство Беларуси тщательно и прозрачно расследовать все сообщения о нарушениях прав человека представителями силовых структур и привлечь виновных в таких нарушениях к ответственности и справедливому суду.

Тэги: Amnesty International, оппозиция, Республика Беларусь