Amnesty International призвала власти Беларуси прекратить преследования оппозиции
Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, в котором призывает немедленно освободить задержанных.
Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением, в котором призывает немедленно освободить задержанных членов Координационного совета оппозиции. и их соратников, а также гарантировать возможность безопасного возвращения в Беларусь для всех граждан, которые были вынуждены покинуть страну из-за преследований властями.
Кроме этого, правозащитники еще раз призвали руководство Беларуси тщательно и прозрачно расследовать все сообщения о нарушениях прав человека представителями силовых структур и привлечь виновных в таких нарушениях к ответственности и справедливому суду.
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