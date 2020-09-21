Зеленский поблагодарил Тищенко за список партии в Киевсовет, – блогер

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность главе Киевского штаба «Слуга Народа» Николаю Тищенко за список кандидатов от партии в Киевсовет.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность главе Киевского штаба «Слуга Народа» Николаю Тищенко за список кандидатов от партии в Киевсовет. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Евгений Хурсин.

«После презентации Киевской команды партии «Слуга Народа» Зеленский поблагодарил Тищенко за профессиональный подбор команды на местные выборы, что свидетельствует о высоком политическом доверии к Тищенко со стороны главы государства. Это было слышно во время их совместной фотосессии. В списке Тищенко не оказалось ни одного человека от застройщиков. Юристы, ученые, активисты, военные, волонтёры – все эти люди не ассоциируются с Вавришем, Столаром и другими акулами строительного рынка им. Виталия Кличко.

Первое место по рекомендации Президента заняла Евгения Кулеба. А также чего стоит правозащитник Михаил Присяжнюк. Или доброволец, ветеран Алексей Кисилев. Не говоря уже об урбанисте Виталии Селике. Помнится злые языки из партии СН шептали, что Тищенко брал чуть ли не по полмиллиону за вход в список. Только не понимаю откуда у этих людей такие деньги», – заявляет Евгений Хурсин.

Блогер рассказывает, что киевская команда «Слуги Народа» была презентована в воскресенье, во дворе Университета имени Шевченко: «В него вошли: общественный деятель, руководитель организации «Город-сад» и супруга министра иностранных дел Евгения Кулеба; правозащитник Михаил Присяжнюк; юрист-криминолог Анна Маляр; первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины Георгий Зантарая; меценат Владислав Трубицын; правозащитник Юрий Федоренко; председатель «Совета по урбанистики Киева» Виталий Селик; заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко; призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова; педагог Ксения Семенова; доброволец, руководитель ОО «Ветеранское дело» Алексей Киселев; президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин; экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая».

По мнению Евгения Хурсина, Андрей Богдан в своём недавнем интервью действительно отчасти был прав касательно тесной связи Тищенко с Президентом и его офисом.

Напомним, ранее список в Киевсовет якобы слил экс-нардеп от «Слуги Народа» Гео Лерос. В нем, по его словам, присутствовали представители застройщиков и личные друзья Тищенко и Андрея Ермака. Как оказалось, резюмировал блогер, «список Лероса – фейк и составлялся он, скорее всего, в рамках мнимых разоблачений Андрея Богдана, которые также оказались неправдой. По крайней мере, на допросе в ГБР Богдан не смог подтвердить ни одного факта, озвученного на интервью Дмитрию Гордону».