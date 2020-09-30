НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
07:55 30 Сентября 2020 Просмотров 528   КомментариевКомментарии

Российские гимнастки бойкотируют чемпионат Европы в Киеве

Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти с 21 по 24 мая, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса на конец ноября.

Сборная России по художественной гимнастике не изменит своего решения и не примет участия в ноябрьском чемпионате Европы в Киеве, несмотря на то, что Европейский гимнастический союз (UEG) официально подтвердил в понедельник свои намерения провести этот турнир.

Об этом заявила ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

«Мы не поедем на этот турнир ни при каких обстоятельствах вне зависимости от того, является он квалификационным или нет, – подчеркнула Винер-Усманова. – В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Думаю, что эти соревнования позже в любом случае отменят».

Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти с 21 по 24 мая, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса на конец ноября. В августе Винер-Усманова объявила, что сборная России не планирует ехать в Киев.

В понедельник UEG подтвердил, что чемпионат Европы в Киеве состоится, однако он не будет иметь статус квалификационного на Олимпиаду 2021 года в Токио. Российские гимнастки ранее уже квалифицировались на Игры.

Источник:
Тэги: художественная гимнастика

Новости по теме

Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев

Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Киеве.

Олимпийская чемпионка по гимнастике готова тренировать футбольную сборную России

Маргарита Мамун считает, что футболисты тренируются гораздо меньше, чем синхронистки или представительницы ее вида спорта.

Украинские гимнастки со скандалом завоевали четыре медали в Испании

Сборная Украины по художественной гимнастике на этапе World Challenge Cup в испанском Гвадалахаре завоевала сразу четыре награды.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты