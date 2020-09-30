Российские гимнастки бойкотируют чемпионат Европы в Киеве

Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти с 21 по 24 мая, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса на конец ноября.

Сборная России по художественной гимнастике не изменит своего решения и не примет участия в ноябрьском чемпионате Европы в Киеве, несмотря на то, что Европейский гимнастический союз (UEG) официально подтвердил в понедельник свои намерения провести этот турнир.

Об этом заявила ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

«Мы не поедем на этот турнир ни при каких обстоятельствах вне зависимости от того, является он квалификационным или нет, – подчеркнула Винер-Усманова. – В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Думаю, что эти соревнования позже в любом случае отменят».

Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти с 21 по 24 мая, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса на конец ноября. В августе Винер-Усманова объявила, что сборная России не планирует ехать в Киев.

В понедельник UEG подтвердил, что чемпионат Европы в Киеве состоится, однако он не будет иметь статус квалификационного на Олимпиаду 2021 года в Токио. Российские гимнастки ранее уже квалифицировались на Игры.

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