Конец политической проституции. Против Кости Калоши (Константина Бедового) расследует дела СБУ

СБУ расследует сразу несколько уголовных дел в отношении криминальной шестерки Константина Бедового по прозвищу Костя Калоша по факту сепаратизма, госизмены и посягательства на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили наши источники в правоохранительных органах.

Поводом для расследования стали публичные призывы Калоши к массовому выходу из украинского гражданства, а также свержению действующего конституционного строя. Калоша неоднократно выступал с откровенно украинофобскими заявлениями — называл украинцев нацией предателей и изменников. Колоша симпатизирует стране-агрессору и не раз давал интервью российским пропагандистским СМИ.

Кроме того, правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел, связанных с уголовной деятельностью Калоши и его подельников. В частности, по факту обстрела здания ОАО «Мостобуд» в центре Киева ночью 26 августа 2019 года, поджога автомобиля главы федерации ММА в Ирпене Анджелы Макеевой. Силовики также проверяют причастность Калоши к другим резонансным преступлениям. «Он засветился в деле о расстреле бизнесмена Игоря Плекана, деятельности наркогруппировки, которая сбывала вещества через мессенджер «телеграм». «Калошу давно «ведут», и это неудивительно. Он всегда был шестеркой и не умеет работать тонко, не оставляя следов», — рассказал наш источник.

Кроме криминальной шестерки Калоша известен также как политическая проститутка. Он меняет политические взгляды быстрее, чем девицы легкого поведения клиентов. Был помощником народного депутата от Партии регионов Валерия Бондика. Сразу после начала Революции Достоинства стал критиковать «бандитский режим» Януковича и даже попытался засветиться на Майдане. Выбил себе место в списке БПП, однако после того как ему перекрыли доступ к схемам, принялся нещадно критиковать Порошенко. Пытался строить политические союзы с «Батькивщиной» Тимошенко и «Справедливостью» Наливайченко. Затем стал публично поддерживать «Слугу народа», однако был послан партией куда подальше и быстро скатился к критике Зеленского. «Сейчас он сидит тише мыши, которой наступили на хвост. Дает о себе знать врожденная трусость и целый ворох открытых уголовных дел. Почти не высовывается, боится очень, что прижмут и отберут последнее», — сказал источник, близкий к окружению Калоши.

Ранее сообщалось, что правоохранители уже перекрыли финансовый доход Кости Калоши от крышевания проституции и наркобизнеса. Он теряет деньги и остатки влияния, поэтому в последние месяцы вынужденно берется за грязную работу вроде организации покушений, поджогов имущества и разбоя.