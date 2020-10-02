Байдену сделают тест на коронавирус
Кандидат в президенты США Джо Байден должен сделает тест на коронавирус, после подтвержденного диагноза у Дональда Трампа.
Кандидат в президенты США Джо Байден, как ожидается, сделает тест на коронавирус 2 октября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, осведомленный о планах бывшего вице-президента.
Во вторник, 29 сентября, в США прошли дебаты между претендентами на пост президента: нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом и Байденом. В пятницу, 2 октября, ранним утром стало известно, что у Трампа и его супруги нашли COVID-19.
Ранее Трамп сообщил, что у его помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом.
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