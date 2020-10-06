В Киргизии митингующие захватили парламент и правительство

Среди участников акции протеста был младший сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева – Кадыр. Атамбаев находится в СИЗО.

Протестующие против итогов парламентских выборов в Киргизии на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались в само здание, сообщает во вторник корреспондент «Интерфакса» с места событий. Число участников акции составляет порядка 3-5 тыс. человек, которым, несмотря на оказываемое милицией сопротивление, удалось войти на охраняемый объект.

По словам очевидцев, в здании парламента никого нет, незадолго до прихода демонстрантов, из здания, где находится офис президента, выехала колонна машин, которая направилась в сторону от центра Бишкека.

По неподтвержденным данным, президент Сооронбай Жээнбеков вылетел на юг. Руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев, пресс-секретарь Толгонай Стамалиева недоступны для комментариев.

Позднее Толгонай Стамалиева заявила агентству АКИpress, что президент Жээнбеков находится в Бишкеке. По ее словам, глава государства на рабочем месте в здании был до двух часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами. Президент рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста, добавила она.

Среди участников акции протеста был младший сын экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева – Кадыр. Атамбаев находится в СИЗО по обвинению в коррупции. Демонстранты сообщили, что намерены идти к СИЗО спецслужбы, чтобы освободить бывшего главу государства.

На площади Ала-Тоо по-прежнему сбои со связью. Журналисты не могут выйти в эфир и передать информацию. Лидеров партий, не согласных с предварительными итогами выборов в парламент, на площади нет.

После Белого дома демонстранты, протаранив грузовиками ворота, ворвались в здание госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Там они потребовали освобождения осужденного за коррупцию экс-президента. Помимо этого, участники акции протеста требуют освобождения бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, который находится в колонии недалеко от Бишкека за организацию массовых беспорядков и захват заложника.

По словам корреспондента агентства на месте событий, милиция не оказывает протестующим значительного сопротивления.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева в 4:30 по местному времени выпустили из здания Госкомитета национальной безопасности. Он вышел к митингующим.

Правоохранительные органы в Бишкеке весь вечер держали оборону здания Белого дома, где размещаются парламент, правительство и администрация президента, на площади Ала-Тоо, оцепив его по периметру.

Протестующие заняли площадь. Столкновения с милицией в других частях города практически прекратились.

На площади Ала-Тоо собралось более 3 тыс. демонстрантов. Они закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями, те в свою очередь отстреливались резиновыми пулями, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Митингующие подожгли установленную на площади милицейскую будку.

Поздно вечером в Бишкеке возобновились столкновения на центральной площади. Милиция применяет слезоточивый газ, сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий. Часть демонстрантов направилась от улицы Абдрахманова, где до этого были стычки, в сторону площади Ала-Тоо. Силовики используют для разгона митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

Митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора. Участники акции протеста также разбили мраморные плиты недостроенного памятника Бишкеку баатыру и закидывают сотрудников силовых структур кусками камня.

Тэги: акции протеста, Киргизия