На МКС отремонтировали туалет в российском модуле

На космической станции находятся два туалета российского производства – в модулях Звезда и Tranquility.

На Международной космической станции (МКС) починили сломавшийся туалет в российском модуле Звезда, в котором была выявлена утечка воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей в воскресенье, 11 октября.

«Хорошие новости, тогда мы снова можем использовать АСУ (ассенизационно-санитарное устройство – ред.), – сказал специалист центра космонавту Анатолию Иванишину.

Туалет вышел из строя в субботу, и подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться уборной на американском сегменте.

Известно, что на МКС два туалета российского производства – в модулях Звезда и Tranquility. Еще один туалет – американского производства – привез в октябре грузовой корабль Cygnus. Его планируется установить в Tranquility.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

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