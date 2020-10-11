В Харькове при пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 33 человека

Из-за сильного задымления верхних этажей спасателям пришлось организовать эвакуацию жителей подъезда.

В Харькове впроизошел пожар в 12-этажном жилом доме по улице. Кричевского, 39. Спасатели эвакуировали 33 человека, один мужчина погиб. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 11 октября.

Указано, что возгорание возникло накануне вечером в квартире на первом этаже. К месту пожара были направлены два отделения Службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных в комнате квартиры горели мебель и домашние вещи на площади 8 кв. м.

Из-за сильного задымления верхних этажей бойцам 22-й части ГСЧС пришлось организовать эвакуацию жителей подъезда. При проведении разведки в горящей квартире было обнаружено тело погибшего владельца, мужчины 1969 года.

Пожар потушили около 21:00 субботы. По предварительным данным, его причина – неосторожное обращение с огнем при курении.