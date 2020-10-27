«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в Английской премьер-лиге
В прошлом туре Английской премьер-лиги на «Олд Траффорд» состоялся матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Была зафиксирована нулевая ничья.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы в первых трех домашних турах АПЛ и, таким образом, установил клубный антирекорд.
Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Кристал Пэлас» (1:3) и разгромно проиграл «Тоттенхэм Хотспур» (1: 6).
Первый раз с «красными дьяволами» такое случилось еще до создания АПЛ – в далеком сезоне 1972/1973.
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