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Главная » Мир » Спорт
01:28 27 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в Английской премьер-лиге

В прошлом туре Английской премьер-лиги на «Олд Траффорд» состоялся матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Была зафиксирована нулевая ничья.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» не одержал ни одной победы в первых трех домашних турах АПЛ и, таким образом, установил клубный антирекорд.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Кристал Пэлас» (1:3) и разгромно проиграл «Тоттенхэм Хотспур» (1: 6).

Первый раз с «красными дьяволами» такое случилось еще до создания АПЛ – в далеком сезоне 1972/1973.

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Тэги: футбол, Манчестер Юнайтед

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