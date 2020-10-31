В России произошел взрыв в больнице, где лечились пациенты с COVID-19

Взорвавшееся кислородное оборудование в больнице использовали впервые. К происшествию могли привести нарушения при монтаже или эксплуатации.

В Челябинске произошел взрыв в поликлинике городской больницы N2. По данным областного Минздрава, в здании загорелась и взорвалась кислородная будка. В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что пострадавших и погибших в результате взрыва нет. Прием новых пациентов не ведется.

Информация о пожаре в больнице на проспекте Ленина поступила около 11:17 по местному времени. Прибыв на место, пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич-панелей площадью 4 кв. метра, которая пристроена к корпусу площадью 2800 кв. метров. Во время пожара разгерметизировался кислородный баллон.

Взрывом повредило остекление здания больницы и соседнего дома до 5-6 этажей, возник пожар в административном помещении больницы на площади 130 квадратных метров и загорелись балконы в жилом доме.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в горбольнице в момент взрыва находились 158 пациентов. 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной, троих реанимационных пациентов эвакуировали в ГКБ N1, еще 20 пациентов перевели в ОКБ N3.

Около 150 человек – пациенты с коронавирусом, уточнили ТАСС в пресс-службе. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов.

Пожар удалось локализовать на площади 130 кв. метров в пристройке к зданию общежития, которое перепрофилировано под стационар больницы. Из соседнего дома эвакуировали 25 жильцов. Многоэтажка серьезно пострадала, специалистам предстоит обследовать конструкции. Людям пока там находиться нельзя.

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