В России произошел взрыв в больнице, где лечились пациенты с COVID-19
Взорвавшееся кислородное оборудование в больнице использовали впервые. К происшествию могли привести нарушения при монтаже или эксплуатации.
В Челябинске произошел взрыв в поликлинике городской больницы N2. По данным областного Минздрава, в здании загорелась и взорвалась кислородная будка. В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что пострадавших и погибших в результате взрыва нет. Прием новых пациентов не ведется.
Информация о пожаре в больнице на проспекте Ленина поступила около 11:17 по местному времени. Прибыв на место, пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич-панелей площадью 4 кв. метра, которая пристроена к корпусу площадью 2800 кв. метров. Во время пожара разгерметизировался кислородный баллон.
Взрывом повредило остекление здания больницы и соседнего дома до 5-6 этажей, возник пожар в административном помещении больницы на площади 130 квадратных метров и загорелись балконы в жилом доме.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что в горбольнице в момент взрыва находились 158 пациентов. 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной, троих реанимационных пациентов эвакуировали в ГКБ N1, еще 20 пациентов перевели в ОКБ N3.
Около 150 человек – пациенты с коронавирусом, уточнили ТАСС в пресс-службе. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов.
Пожар удалось локализовать на площади 130 кв. метров в пристройке к зданию общежития, которое перепрофилировано под стационар больницы. Из соседнего дома эвакуировали 25 жильцов. Многоэтажка серьезно пострадала, специалистам предстоит обследовать конструкции. Людям пока там находиться нельзя.
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