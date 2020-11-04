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07:45 04 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Отмечается, что Вовка подозревают в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти, и принятии заказных решений.

«В связи с систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действиях, Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого», – говорится в сообщении на сайте НАБУ.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

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Тэги: розыск, Национальное антикоррупционное бюро

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