Нардепы займутся назначениями в КСУ
На повестке дня – назначение двух судей Конституционного Суда Украины.
На заседании Верховной Рады сегодня в пятницу, 6 ноября, нардепы планируют рассмотреть ряд вопросов, в частности, о назначении судей Конституционного Суда. Это следует из повестки дня ВР.
В частности, парламентарии сегодня планируют рассмотреть два проекта постановлений о назначении судей КСУ.
Ранее председатель комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин рассказал, что Верховная Рада на заседании 6 ноября планирует назначить двух судей Конституционного Суда Украины.
Также первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук предлагал парламенту на этой неделе доукомплектовать вакансии, имеющиеся в Конституционном Суде Украины.
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