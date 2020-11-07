Футболисты «Саутгемптона» пошутили над Трампом

«Саутгемптон» благодаря голам Че Адамса и Стюарта Армстронга победили «Ньюкасл» в матче восьмого тура чемпионата Англии.

«Саутгемптон» впервые с 1988 года возглавили турнирную таблицу национального соревнования.

Временное лидерство в чемпионате, а уже в воскресенье на первое место могут подняться «Ливерпуль», «Лестер» и «Тоттенхэм», дало «святым» повод для замечательной шутки.

«Саутгемптон» опубликовал пост, в котором изображена турнирная таблица и подпись «остановите подсчет» (stop the count).

Так английский клуб пошутил над действующим президентом США Дональдом Трампом, который после завершившихся выборов в стране призывал остановить подсчет голосов в некоторых штатах.

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