В Японии официально провозгласили наследника престола
Церемония, которая состоялась в императорском дворце в Токио, должна была пройти еще в апреле, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.
Император Нарухито официально провозгласил Фумихито наследным принцем, а премьер Японии Йосихиде Суґа поздравил Фумихито от имени правительства.
В церемонии приняли участие полсотни гостей. Участники были в масках.
Нарухито стал Императором после отречения от трона их 86-летнего отца Акихито, который стал первым японским монархом за более 200 лет, кто «ушел с должности».
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