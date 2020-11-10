В Конгресс США впервые избрали уроженкуа Украины

В Конгресс по итогам выборов в США впервые войдет уроженка Украины. 42-летняя Виктория Спартц избрана членом Палаты представителей.

Виктория Спартц переехала в США не так давно — в 2000 году, а до этого жила в Украине. Она родилась в городке Носовка Черниговской области.

Сама Виктория окончила школу в Чернигове, а высшее экономическое образование получила в столице Украины — в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Вскоре после окончания учебы уехала в США, выйдя в 2000-м году замуж за американца Джейсона Спартца — крупного фермера-землевладельца из штата Индиана.

Она защитила еще один магистерский диплом в Университете Индианы, получив впоследствии квалификацию сертифицированного аудитора и бухгалтера (CPA). Спартц осталась преподавать в бизнес-школе того же университета (Kelley School of Business Indiana University — Purdue University), а также работала аудитором в компаниях и занимала должность финансового директора в офисе генерального прокурора штата Индиана.

Она примкнула к Республиканской партии, позже став заместителем главы ее ячейки в округе Гамильтон (где и находится Ноблсвилл).

В 2017 году Спартц неожиданно для многих получила место в Сенате штата Индиана вместо ушедшего на пенсию 72-летнего сенатора-республиканца Люка Кенли. Когда его место освободилось, Республиканская партия провела внутренние кокусы, чтобы определить победителя из семи конкурентов. Спартц обошла шестерых других оппонентов, включая близкого соратника вице-президента США Майка Пенса и претендентку, которую поддержал уходящий в отставку сенатор Кенли.

В феврале 2020 года Виктория Спартц заявила о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах в Палату представителей США.

В заявлении по случаю выдвижения в Конгресс США украинка заявила, что страной управляют «крупные корпоративные группы и вашингтонская политическая машина», подразумевая демократическое большинство в Палате представителей. Она подчеркивала, что эти элиты в США интересуют лишь «цирк» и «политическая драма», тогда как многие рядовые американцы «становятся все беднее».

«Мне посчастливилось познать американскую мечту, однако достичь ее становится все труднее и труднее», — заявляла Спартц.

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