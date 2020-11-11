Глава Футбольной ассоциации Англии ушел в отставку из-за слов «цветные футболисты»
Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк подал в отставку с занимаемой должности после выступления в парламенте.
Функционер выступал в Департаменте цифровых технологий, культуры и спорта британского парламента. Речь шла об оскорблениях в расистском контексте, с которыми футболисты высокого уровня сталкиваются в соцсетях. Именно тут Кларк и употребил термин «цветные футболисты» (coloured footballers), который в итоге стоил ему должности и карьеры.
Глава FA извинился после того, как член парламента Кевин Бреннан попросил его это сделать. Кларк отметил, что много лет провел в США, где в работе иногда требовалось использовать термин «люди с не белым цветом кожи». В данном случае он просто оговорился.
Впрочем, он все равно подал в отставку. Временным председателем FA назначен Питер Маккормик.
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