Глава Футбольной ассоциации Англии ушел в отставку из-за слов «цветные футболисты»

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк подал в отставку с занимаемой должности после выступления в парламенте.

Функционер выступал в Департаменте цифровых технологий, культуры и спорта британского парламента. Речь шла об оскорблениях в расистском контексте, с которыми футболисты высокого уровня сталкиваются в соцсетях. Именно тут Кларк и употребил термин «цветные футболисты» (coloured footballers), который в итоге стоил ему должности и карьеры.

Глава FA извинился после того, как член парламента Кевин Бреннан попросил его это сделать. Кларк отметил, что много лет провел в США, где в работе иногда требовалось использовать термин «люди с не белым цветом кожи». В данном случае он просто оговорился.

Впрочем, он все равно подал в отставку. Временным председателем FA назначен Питер Маккормик.

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