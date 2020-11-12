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02:45 12 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав Украины разрешил проводить футбольные матчи в «красной зоне»

Ранее команды, которые попадали в «красную» зону, были вынуждены проводить домашние матчи в других населенных пунктах.

Министерство здравоохранения Украины на фоне введения карантина выходного дня позволило проводить матчи чемпионата Украины в «красной» карантинной зоне, сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Ранее команды, которые попадали в «красную» зону, были вынуждены проводить домашние матчи в других населенных пунктах, где этому способствовала эпидемиологическая ситуация.

При этом Павелко подчеркнул, что сам карантин выходного дня на проведении матчей под эгидой УПЛ и ПФЛ не скажется, а команды смогут продолжать играть на пустых стадионах.

Карантин выходного дня вступает в действие в субботу, 14 ноября, и ограничит проведение на выходных массовых и публичных мероприятий.

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Тэги: футбол, карантин

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