Известный режиссер Роман Виктюк умер от коронавируса
Во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк. Его похоронят в семейном склепе во Львове.
Отмечается, что он умер в больнице имени братьев Бахрушиных, куда его госпитализировали в октябре.
В конце октября артист был госпитализирован в одну из московских клиник, где восстанавливался после перенесенного коронавируса.
Романа Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове.
Роман Виктюк – театральный режиссер. Он родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый известный спектакль – «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Виктюка, первой постановкой стал спектакль «М. Баттерфляй».
Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.
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