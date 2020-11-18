Известный режиссер Роман Виктюк умер от коронавируса

Во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни скончался театральный режиссер Роман Виктюк. Его похоронят в семейном склепе во Львове.

Отмечается, что он умер в больнице имени братьев Бахрушиных, куда его госпитализировали в октябре.

В конце октября артист был госпитализирован в одну из московских клиник, где восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Романа Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове.

Роман Виктюк – театральный режиссер. Он родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый известный спектакль – «Служанки», в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Виктюка, первой постановкой стал спектакль «М. Баттерфляй».

Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.

Тэги: режиссер, театр, коронавирус