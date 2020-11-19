В Конотопе новоизбранному депутату сожгли авто

Автомобиль загорелся вскоре после того, как женщина приехала на нем домой. Перед этим она якобы получала угрозы.

В городе Конотоп Сумской области минувшим вечером, сожгли автомобиль новоизбранного депутата Конотопского городского совета Людмилы Игнатенко. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил лидер ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook.

«На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО Свобода, начальника Управления образования Людмилу Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома», – рассказал Олег Тягнибок.

По его словам, в последнее время Людмиле Игнатенко угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия.

Как сообщили в пресс-центре Нацполиции Сумской области, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Смарт местной жительницы, которая является депутатом Конотопского городского совета. На место происшествия немедленно выехали руководитель Конотопского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Пожар локализован и полностью ликвидирован.

«Предварительно установлено, что припарковав авто возле своего дома, женщина зашла в квартиру, а уже через несколько минут ее сосед сообщил о том, что горит ее транспортное средство», – сообщают правоохранительные органы.

По словам очевидцев, в момент возгорания у автомобиля посторонних лиц не было.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства возгорания авто. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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