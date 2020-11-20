Суд объяснил отмену ареста Януковича

Решение об аресте беглого главы государства было принято с нарушениями закона, который предполагает предварительное объявление в международный розыск, чего в отношении Януковича не было сделано.

Апелляционный суд Киева в пятницу, 20 ноября, опубликовал разъяснение своего резонансного решения об отмене заочного ареста экс-президента Виктора Януковича. В нем говорится, что решение Печерского суда об аресте бывшего главы государства было незаконным, необоснованным и немотивированным.

Так, в суде заявили, что отменили арест Януковичу, поскольку прокурором не был доказан факт об объявлении его в международный розыск, как того требует законодательство.

«Специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск», – говорится в сообщении.

В то же время защита предоставила судье Апелляционного суда информацию, что относительно Януковича не размещалось сообщение Интерпола с «красным углом» и не размещался внутренний запрос с целью объявления его в международный розыск по линии Интерпола.

Суд этой инстанции также обвинил Печерский суд в существенных нарушениях при объявлении своего решения. В частности, в оригинале заявления говорится, что арест Януковичу продлили в пределах срока досудебного расследования, до 10 июля 2021 года. Впрочем, «копия постановления, предоставлена стороне защиты, не содержит определения срока его действия».

Вместе с тем, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного преступления, а также наличии рисков, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования.

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