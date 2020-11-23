Эффективность вакцины AstraZeneca составила 70%

Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал результаты испытаний вакцины «фантастическими».

Средний уровень эффективности вакцины от коронавируса, которую создали Оксфордский университет и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, по итогам испытаний составил 70%. Об этом сообщает BBC в понедельник, 23 ноября.

В клинических исследованиях препарата было задействовано 20 тысяч добровольцев из Велкобритании и Бразилии. В ходе испытаний было выявлено, что при изначальном введении большей дозы вакцины уровень защиты от заражения падал до 62%, но возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, увеличенную дозу препарата.

Указано, что вакцина показала меньшую степень защиты, чем препараты компаний Pfizer и Moderna, но зато она дешевле, а также ее легче хранить и транспортировать.

«Это замечательная новость, что Оксфордская вакцина доказала свою эффективность в ходе испытаний. Впереди еще много проверок на безопасность, но это фантастические результаты», – написал в своем Twitter британский премьер-министр Борис Джонсон.

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