В Украине худший за пять лет урожай кукурузы
Впервые за несколько лет урожай кукурузы окажется ниже 30 миллионов тонн. Сбор еще не завершился.
Украинские аграрии собрали в этом году наименьший за пять лет урожай кукурузы, пишет agronews.
Так, по состоянию на 19 ноября собрали 24,5 миллиона тонн кукурузы с площади 4,7 миллиона га.
Отмечается, что в целом планируют собрать кукурузы с 5,451 млн га. При нынешнем уровне урожайности аграрии могут еще собрать около 4 млн тонн кукурузы.
Таким образом, урожай кукурузы по итогам года составит менее 30 млн тонн. К примеру в прошлом году урожай кукурузы составил 35,88 млн тонн.
«Существенное снижение урожая украинской кукурузы стало фактором формирования мировой цены на эту культуру. В то же время, уборочные работы в Украине по кукурузе и сое еще не завершены. Поэтому окончательные выводы по объему урожая кукурузы в Украине можно будет сделать после завершения уборочных работ», – говорится в сообщении.
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Принятие закона может поддержать украинское сельхозпроизводство, привлечь инвестиции и ликвидировать схемы уклонения от уплаты налогов, указано в пояснительной записке к законопроекту.
В этом году украинские аграрии соберут намного меньший урожай из-за неблагоприятных погодных условий.
Премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Украина уже намолотила более шести миллионов тонн зерна, собрав ранние зерновые и зернобобовые культуры с 2,6 миллионов гектаров.