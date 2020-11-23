В Украине худший за пять лет урожай кукурузы

Впервые за несколько лет урожай кукурузы окажется ниже 30 миллионов тонн. Сбор еще не завершился.

Украинские аграрии собрали в этом году наименьший за пять лет урожай кукурузы, пишет agronews.

Так, по состоянию на 19 ноября собрали 24,5 миллиона тонн кукурузы с площади 4,7 миллиона га.

Отмечается, что в целом планируют собрать кукурузы с 5,451 млн га. При нынешнем уровне урожайности аграрии могут еще собрать около 4 млн тонн кукурузы.

Таким образом, урожай кукурузы по итогам года составит менее 30 млн тонн. К примеру в прошлом году урожай кукурузы составил 35,88 млн тонн.

«Существенное снижение урожая украинской кукурузы стало фактором формирования мировой цены на эту культуру. В то же время, уборочные работы в Украине по кукурузе и сое еще не завершены. Поэтому окончательные выводы по объему урожая кукурузы в Украине можно будет сделать после завершения уборочных работ», – говорится в сообщении.

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