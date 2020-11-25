«Барселона» разгромила «Динамо» в Лиге чемпионов

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на безлюдном НСК «Олимпийский» принимало «Барселону».

Обе команды, несмотря на важность поединка, сыграли далеко не в оптимальных составах. Виной тому – пандемия COVID-19 и травмы.

В частности «бело-синие» не досчитались 14 игроков.

В свою очередь наставник гостей Рональд Куман решил дать отдых своим лидерам Лионелю Месси и Де Йонгу, которые в Киев не прилетели.

С первых минут динамовцы попытались сыграть в открытый футбол. Но только до 20-й минуты команды были похожи на дуэлянтов. Затем территориальной инициативой прочно завладела «Барса».

Но «Динамо» играло в обороне компактно, а пробивной силы гостям не хватало.

Более того, самый реальный момент открыть счет имели хозяева, когда кроссом справа от Томаша Кендзера в районе 11-метровой отметки не воспользовался Виталий Буяльский.

В дебюте второго тайма футболисты «Барсы» решили сместить акцент атак с флангов в центр, и на 52-й минуте эта тактика принесла свои дивиденды. Педри разогнал атаку, мяч просочился в штрафную, где Сержиньо Дест обокрал своего партнера Мартина Брейтвейта и бильярдным ударом вывел гостей вперед – 0:1.

Через пять минут «блаугранас» удвоили свое преимущество в счете, реализовав подачу с углового – отличился Брейтвейт – 0:2.

Киевляне могли сократить счет на 63-й минуте, но Карлос Де Пена ударил выше ворот.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Жорди Альба с фланга доставил мяч в штрафную на все того же Брейтвейта, которого в спину откровенно толкнул Денис Попов. Пенальти четко реализовал пострадавший – 0:3.

Так к 70-й минуте исход поединка был предрешен.

Не ушел с поля без мяча и Гризманн – француз отличился уже в компенсированное время – 0:4.

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