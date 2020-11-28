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05:41 28 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

ФИФА на официальном сайте опубликовала очередной рейтинг сборных по итогам ноября. Сборная Украины занимает 24-е место.

В ноябре команда Андрея Шевченко проиграла Польше в контрольном матче (0:2) и Германии в Лиге наций (1:3). Кроме того, Украине засчитали техническое поражение за матч против Швейцарии также в Лиге наций (0:3).

В рейтинге европейских ассоциаций Украины занимает 16-е место.

Топ-5 рейтинга ФИФА по-прежнему занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

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Тэги: сборная Украины, футбол, рейтинг ФИФА

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