Украина опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА
ФИФА на официальном сайте опубликовала очередной рейтинг сборных по итогам ноября. Сборная Украины занимает 24-е место.
В ноябре команда Андрея Шевченко проиграла Польше в контрольном матче (0:2) и Германии в Лиге наций (1:3). Кроме того, Украине засчитали техническое поражение за матч против Швейцарии также в Лиге наций (0:3).
В рейтинге европейских ассоциаций Украины занимает 16-е место.
Топ-5 рейтинга ФИФА по-прежнему занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.
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Как и прежде, рейтинг возглавляет бронзовый призер последнего Чемпионата мира – сборная Бельгии, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Сильнейшей сборной сейчас считается Германия, на втором месте – Бразилия. Также в топ-5 входят Португалия, Аргентина и Бельгия.