Ситуацию с Навальным обсудят на заседании Совбеза ООН
Ситуацию с арестованным в России оппозиционнером Алексеем Навальным обсудят на заседании Совета безопасности ООН. Неформальное заседание намечено на 3 февраля.
Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема – попытка отравления Навального в 2020 году.
Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.
Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.
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