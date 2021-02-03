НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
00:27 03 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Финская лыжница сломала ногу во время гонки на этапе Кубка мира

Спортсменка почувствовала боль в ноге в конце гонки. Когда именно была получена травма, Нисканен не знает.

Финская лыжница Кертту Нисканен сломала стопу во время масстарта на 10 км классическим стилем, который прошел в субботу, 30 января, на этапе Кубка мира в Фалуне.

При этом 32-летняя спортсменка финишировала двенадцатой.

Спортсменка почувствовала боль в ноге в конце гонки. Когда именно была получена травма, Нисканен не знает.

«После гонки боль стала невыносимой, и причина этого выяснилась уже после возвращения домой, в Финляндию. Я была в хорошей форме и могла бы показать хорошие результаты. Сейчас чувствую себя крайне плохо», – написала Кертту в Instagram.

Таким образом, она точно пропустит чемпионат мира, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Вероятно, окончание сезона также пройдет без Кертту.

Источник:
Тэги: перелом, горнолыжный спорт

Новости по теме

В матче Английской премьер-лиги футболист получил перелом черепа

В матче 11-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал «Вулверхэмптон» и проиграл – 1:2.

Байден упал и сломал ногу

Врачи диагностировали у избранного президента США Джо Байдена две трещины в кости ноги после того, как он подвернул ногу и упал.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты