Финская лыжница сломала ногу во время гонки на этапе Кубка мира

Спортсменка почувствовала боль в ноге в конце гонки. Когда именно была получена травма, Нисканен не знает.

Финская лыжница Кертту Нисканен сломала стопу во время масстарта на 10 км классическим стилем, который прошел в субботу, 30 января, на этапе Кубка мира в Фалуне.

При этом 32-летняя спортсменка финишировала двенадцатой.

Спортсменка почувствовала боль в ноге в конце гонки. Когда именно была получена травма, Нисканен не знает.

«После гонки боль стала невыносимой, и причина этого выяснилась уже после возвращения домой, в Финляндию. Я была в хорошей форме и могла бы показать хорошие результаты. Сейчас чувствую себя крайне плохо», – написала Кертту в Instagram.

Таким образом, она точно пропустит чемпионат мира, который пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

Вероятно, окончание сезона также пройдет без Кертту.

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