Безос уходит с поста гендиректора Amazon
Создатель крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года оставит пост генерального директора.
Он станет исполнительным председателем совета директоров компании.
Должность гендиректора займет Энди Джесси, нынешний руководитель Amazon Web Services. Он работает в компании с 1997 года.
Безос в отдельном заявлении выразил уверенность, что Джесси, который работает в Amazon почти так же долго, как и он сам, «будет выдающимся» руководителем.
Он напомнил, что история Amazon началась 27 лет назад, когда онлайн-ритейлер был только идеей.
Безос рассказал, что в новой должности намерен сосредоточиться на новых продуктах компании и на разработке инициатив на ранней стадии.
Новости по теме
Самый богатый человек мира Джефф Безос стал первым миллиардером в истории, чье состояние достигло 200 млрд долларов.
Общая стоимость топ-100 самых дорогих брендов компаний мира за год выросла на 5,9%, до $5 трлн.
Согласно расчетам консалтинговой фирмы Comparisun, 11 из 25 богатейших людей мира имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни.