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08:15 03 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Безос уходит с поста гендиректора Amazon

Создатель крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года оставит пост генерального директора.

Он станет исполнительным председателем совета директоров компании.

Должность гендиректора займет Энди Джесси, нынешний руководитель Amazon Web Services. Он работает в компании с 1997 года.

Безос в отдельном заявлении выразил уверенность, что Джесси, который работает в Amazon почти так же долго, как и он сам, «будет выдающимся» руководителем.

Он напомнил, что история Amazon началась 27 лет назад, когда онлайн-ритейлер был только идеей.

Безос рассказал, что в новой должности намерен сосредоточиться на новых продуктах компании и на разработке инициатив на ранней стадии.

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Тэги: Amazon, Джефф Безос

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