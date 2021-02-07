Сход ледника в Индии: 125 человек пропали без вести
Сошедший с Гималаев ледник разрушил плотину и вызвал наводнение в штате Уттаракханд на севере Индии.
Хотя деревни в затопленной долине были эвакуированы, местонахождение как минимум 125 человек неизвестно, предупредил главный министр штата Тривендра Сингх Рават.
Спасатели уже обнаружили тела семи погибших, и работы в зоне бедствия продолжаются, сказал чиновник.
К спасательным работам подключены сотни человек, включая подразделения полиции, армии и военные вертолеты.
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