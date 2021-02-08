Космос – не место для интриг, а повод для консолидации

8 февраля состоялась встреча вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с советом Украинской ассоциации высокотехнологичных предприятий и организаций «Космос»

8 февраля состоялась встреча вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского с советом Украинской ассоциации высокотехнологичных предприятий и организаций «Космос», на которой обсуждались вопросы участия Ассоциации в процессах реформирования отрасли, активизация ее инвестиционной деятельности, расширение частно-государственного партнерства, практическая реализация принятой Концепции космической программы и подписание меморандума о сотрудничестве.

Для справки. Ассоциация высокотехнологичных предприятий и организаций Украины «Космос» была создана в августе 2018 года. В Ассоциацию вошли ведущие предприятия космической отрасли, институты Национальной Академии наук Украины, университеты Министерства образования и науки, акционерные и частные предприятия, участвующие в космической деятельности.

Несмотря на то, что прошлый год из-за пандемии COVID-19 оказался мегатяжелым для всего мира и Украина не исключение, именно в 2020-м были сделаны важные шаги, которые дают надежду на улучшение состояния дел в космической отрасли.

Прежде всего это создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, что говорит о внимании государства к ценнейшим интеллектуально-промышленным активам.

Следует также отметить создание рабочей группы для обсуждения Концепции Государственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, принятие этой Концепции в первой декаде 2021 года, активизацию процесса подготовки Космической программы Украины, подписание Меморандума об участии в европейской программе “Артемида” и не только это.

Но проблем при этом меньше не стало. Во-первых, можно назвать нестабильность и кадровую чехарду в Национальном космическом агентстве Украины (НКАУ), руководители которого в последнее время имели абсолютно разное видение того, что надо делать, чтобы сохранить Украину как космическую державу.

Во-вторых, отсутствие государственной целевой научно-технической программы (не согласованы объемы ее финансирования, что дало бы учреждениям науки и предприятиям отрасли ощущение стабильного будущего).

В-третьих, участие Украины в проектах Европейского космического агентства по программе “Артемида”, углубление интеграции в европейскую и мировую космическую кооперацию без соответствующего финансирования со стороны государства остаются только лозунгами.

Огорчает остановленная поддержка стартапов. Удивляет, зачем НКАУ подписывает меморандумы о взаимодействии (в которых нет ни конкретики, ни проектов) с иностранными компаниями, в том числе с сомнительной репутацией.

На сегодня все реальные международные программы – это результат кропотливой работы предприятий Украины и прежде всего ГП КБ «Южное», ИКД НАНУ и др., которые годами зарабатывали международный авторитет. Быстрых побед здесь не бывает. Жаль, что это трудно понять руководителям ГКАУ.

Безусловно, есть за что покритиковать и Ассоциацию. Нам нужно больше концентрироваться на конкретных проектах, продвижении участников Ассоциации на рынки, расширении круга потребителей украинских космических услуг и продуктов. Много проблем связано с постсоветской организацией космической деятельности в Украине.

Еще в 2019 году Ассоциация предложила создать под эгидой экономического комитета Верховной Рады рабочую группу и системно проработать вопросы изменения модели управления космической деятельностью, однако инициатива не была поддержана.

В 2020 году Ассоциация обращалась к власти на всех уровнях – от главы ГКАУ до президента Украины с просьбой обратить внимание на критическое состояние отрасли и с предложениями шагов по решению накопленных за последние годы проблем.

Но созданная приказом НКАУ в июле 2020 года рабочая группа по разработке изменений в законодательство, увы, так и не заработала. А попытки НКАУ кулуарно разработать концепцию государственной целевой научно-технической программы Украины на 2021-2024 гг. уже вызывали справедливую критику со стороны Национальной Академии наук, участие которой в разработке концептуальных документов предусмотрено Законом Украины “О космической деятельности”.

Только в конце 2020 года, благодаря вмешательству Министерства стратегической промышленности по инициативе совета Ассоциации “Космос” была создана рабочая группа, разработан проект концепции которая и была принята правительством.

Казалось бы, государство, наконец, готово повернуться к космосу лицом. Символом этого нового отношения к космической отрасли должен стать запуск украинского спутника к 30-летию независимости Украины. Отличная идея, чтобы показать: космос является нашим национальным достоянием и остается среди приоритетов дальнейшего развития Украины.

Но при этом возникает парадокс. На фоне официально заявленного желания государства повернуться к космосу лицом на деле получается, что к отрасли опять развернулись спиной. Как понять тот факт, что Верховная Рада не решила вопрос финансирования космической деятельности на 2021-й, что приводит к сворачиванию производства и потери компетенций и научного потенциала отрасли?

Таким образом, обещанная поддержка отрасли не превращается в конкретные шаги для развития национальных космических технологий, поддержки предприятий отрасли, создания благоприятных условий развития этого сектора экономики.

Почему так происходит с госполитикой в отношении космоса? Может, причина в том, что правая рука не знает, что делает левая? Пока в одном госоргане работают над повышением эффективности отрасли, в другом сосредоточены на продаже непрофильных активов. Как будто за счет приватизации советской базы отдыха можно решить вопрос увеличения объема заказов для предприятий и научных институтов космической индустрии. Размышлять так могут только люди, в отличие от членов Ассоциации, которые никогда раньше не были связаны с космосом.

Именно поэтому, как нам кажется, голос Ассоциации не всем приятно слышать. Нас пытаются ослабить искусственными административными ограничениями, например, запретом на участие государственных предприятий. Что тут скажешь?

Мы научились радоваться чужим успехам, восхищаться достижениями Илона Маска. Но не надо иллюзий. Без государственной поддержки этот проект затянулся бы на десятилетия или не состоялся бы вообще.

История Маска – это пример эффективного сотрудничества в космической сфере частного сектора и государства. Украина тоже идет в ногу со временем, о чем свидетельствует внесение изменений в законодательство относительно осуществления космической деятельности частными компаниями. Это – однозначный позитив. Но его не достаточно.

Что нужно сделать? Срочно подать на рассмотрение Верховной Рады Украины государственную целевую научно-техническую программу. Начать системную смену законодательства о космической деятельности.

Дать возможность интеллектуальной космической элите – Институту космических исследований Национальной Академии наук, Институту стратегических исследований, КПИ и другим – разработать долгосрочную стратегию космической деятельности Украины и национальную политику в сфере космоса, которые определяли бы векторы развития и приоритеты космической деятельности. И утвердить ее на уровне государства. Создать межведомственный комитет по космической деятельности. Рассмотреть вопрос построения системы государственного космического заказа, освободить НКАУ от несвойственных функций управления предприятиями.

В Ассоциации прекрасно понимают, что в стране не лучшая экономическая ситуация и не надо клянчить деньги. Но неоднократно предлагалось создать совместные с органами власти рабочие группы и рассмотреть альтернативные бюджетным направления поддержки предприятий, инициировать разработку и внедрение финансовых инструментов и стимулов для развития космической отрасли, предоставить возможность льготного кредитования предприятий отрасли или кредитования под государственные гарантии. Обеспечить введение инструментов государственно-частного партнерства и привлечения внешних источников финансирования. Это минимум, необходимый для сохранения Украины как космической державы. Ведь эпидемии приходят и уходят, а великая мечта человечества проникнуть в тайны Вселенной остается.