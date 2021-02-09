ПЦУ поддерживает вакцинацию против коронавируса
Об этом во время форума по преодолению коронавируса сказал спикер Православной церккви Украины архиепископ Евстратий (Зоря).
«ПЦУ не имеет никаких возражений относительно вакцинации как медицинской процедуры с религиозной точки зрения», – сказал он.
По его словам, при этом некоторые практики церковь осуждает.
«Но, когда мы говорим о вакцинации, то нет никаких православных оговорок. Мы не можем и не должны брать на себя обязанности по утверждению качества и правильности вакцинации», – добавил Зоря.
Также он отметил, что вакцинация должна быть добровольной и сознательной, без принуждения.
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