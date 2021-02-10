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Главная » Мир » Экономика
01:29 10 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ВТО оценили уровень падения мировой торговли из-за пандемии

Однако по данным ВТО, во второй половине 2020 года наблюдались тенденции к улучшению ситуации в глобальной торговле.

«Пандемия коронавируса серьезно, драматично повлияла на мировую экономику и торговлю. Очевидно, что эти сферы сейчас очень нестабильны. Но с точки зрения глобальной торговли можно сказать, что она сократилась на 32 процента», – сообщил главный советник генерального директора Всемирной торговой организации Тим Энд на форуме «Украина-30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Тим Энд отметил, что, по анализу ВТО, во второй половине 2020 года наблюдались тенденции к улучшению ситуации в глобальной торговле.

Энд акцентировал внимание на важности мировой торговли как инструмента выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, она также должна стимулировать распространение вакцин в мире.

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Тэги: ВТО, торговля, коронавирус

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