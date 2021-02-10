В ВТО оценили уровень падения мировой торговли из-за пандемии
Однако по данным ВТО, во второй половине 2020 года наблюдались тенденции к улучшению ситуации в глобальной торговле.
«Пандемия коронавируса серьезно, драматично повлияла на мировую экономику и торговлю. Очевидно, что эти сферы сейчас очень нестабильны. Но с точки зрения глобальной торговли можно сказать, что она сократилась на 32 процента», – сообщил главный советник генерального директора Всемирной торговой организации Тим Энд на форуме «Украина-30. Коронавирус: вызовы и ответы».
Тим Энд отметил, что, по анализу ВТО, во второй половине 2020 года наблюдались тенденции к улучшению ситуации в глобальной торговле.
Энд акцентировал внимание на важности мировой торговли как инструмента выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, она также должна стимулировать распространение вакцин в мире.
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