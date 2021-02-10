Польские СМИ приостановили свою работу

Более 40 польских СМИ на день прервали свою работу в знак протеста против нового налога на рекламу.

Сразу несколько крупных польских интернет-СМИ и телеканалов приостановили свою работу. Медиа протестуют против нового налога на рекламу. Акция продлится до конца дня.

В протесте, в частности, участвуют издания Gazeta.pl, Onet.pl,ТVN-24, RMF FM, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska. Всего акцию протеста поддержали 43 медиа и медиа-группы.

Зрители, включив, например, телеканал ТVN-24, могут увидеть только черный экран с надписью «здесь должна быть твоя любимая программа». А на сайтах в течение дня нельзя будет прочитать ни одной статьи.

Польские власти ввели новый налог для того, чтобы часть доходов направить на ликвидацию последствий пандемии коронавируса, а также средства пойдут в Национальный фонд охраны памятников и в Фонд поддержки культуры и национального наследия в медиа-пространстве.

В СМИ считают, что новый налог на рекламу приведет к ликвидации многих изданий и телеканалов, прежде всего, оппозиционных. Они считают, что не должны брать на себя финансовое бремя борьбы с пандемией.

Согласно проекту, будет введена оплата за рекламу в сети и за обычную рекламу.

«Из-за продолжающегося почти год локдауна страдают наши рекламодатели и наши читатели. Сокращаются тиражи газет, сокращаются расходы на рекламу. Теперь государство хочет свалить на нас дополнительную многомиллионную нагрузку… Новый налог ударит по польскому зрителю, слушателю, читателю и интернет-пользователю», – написали в открытом письме участники протеста.

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