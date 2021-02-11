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19:00 11 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одессе напали на журналистов из-за сюжета о торговле сигаретами

Нападавшие мешали съемке, пытались вырвать аппаратуру и атаковали журналистов. В НСЖУ призывают полицию провести срочное расследование.

В Одессе, на рынке Северный, неизвестные напали на журналистов Седьмого телеканала Игоря Гвоздева и Виктора Надюка, которые снимали видеосюжет о нелегальной торговле сигаретами. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

НСЖУ призвала Национальную полицию к проведению оперативного расследования.

«Молодчики препятствовали съемке, цеплялись за камеру, ругались и угрожали журналистам. Съемочная группа в составе Игоря Гвоздева и Виктора Надюка вызвала полицию, написала заявление о препятствовании и сняла побои. В то же время камера и отснятый материал уцелели», – говорится в сообщении.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко призвал Национальную полицию к проведению оперативного расследования, которое должно закончиться «весомым наказанием нападающим», по уже измененному законодательству, которое предусматривает существенные штрафы.

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Тэги: Одесса, журналисты, полиция, нападение

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