В Киеве на детской площадке прогремел взрыв: погиб мужчина
На детской площадке жилого дома в районе столичного Радиорынка произошел взрыв.
В Киеве на Чоколовском проспекте произошел взрыв, один человек погиб.
«Только что вблизи с детским садом, на Чоколовском проспекте, 37, произошел взрыв. По предварительной информации, мужчина взорвал себя гранатой», – говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате взрыва мужчина умер. На месте работают правоохранители.
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