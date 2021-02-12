В Киеве на детской площадке прогремел взрыв: погиб мужчина

На детской площадке жилого дома в районе столичного Радиорынка произошел взрыв.

В Киеве на Чоколовском проспекте произошел взрыв, один человек погиб.

«Только что вблизи с детским садом, на Чоколовском проспекте, 37, произошел взрыв. По предварительной информации, мужчина взорвал себя гранатой», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате взрыва мужчина умер. На месте работают правоохранители.

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