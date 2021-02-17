ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить Навального

«Требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо неисполнимо» – заявили в Минюсте России.

По словам Чуйченко, требование ЕСПЧ — «явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства». Он заявил, что оно является «необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение».

Глава Минюста также добавил, что требование Европейского суда «заведомо неисполнимо», так как по российскому законодательству «нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

«Осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», — заключил он.

Ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Алексея Навального. Суд воспользовался таким правом из-за того, что видит угрозу жизни или здоровью заявителя.

2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», так как политик, по версии ФСИН, нарушил условия испытательного срока, пока находился в Германии на лечении после отравления. В 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым решение суда в отношении Навальных по делу «Ив Роше».

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