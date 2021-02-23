«Большая реставрация»: какие культурные объекты восстановят

В Украине планируют отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия за три года.

Глава Минкультуры заявил, что на «Большую реставрацию» в этом году потратят 2 миллиарда гривен. Они разделены на 1,7 миллиарда (заложенные в спецфонд от игорного бизнеса) и 300000000 общего фонда.

По его словам, существует несколько таких аварийных объектов, которые пройдут путь реставрации. Например, такие как крепость в Хотине.

Список объектов, которые планируют отреставрировать:

Черновицкий национальный университет,

Национальную филармонию в Киеве,

Национальный историко-культурный заповедник «Качановка»,

Подгорецкий замок во Львовской области,

Николаевскую астрономическую обсерваторию,

Замок Радзивиллов в Волынской области,

Национальный литературный мемориальный музей имени Сковороды в Харьковской области,

Чертковский замок в Тернопольской области,

Днепропетровский колледж культуры и искусств. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на всеукраинском форуме «Украина 30″ 22 февраля. Как отметил президент Владимир Зеленский, в рамках проекта «Большая реставрация» в следующие три года восстановит около 150 объектов исторического и культурного наследия по всей стране. «В этом году мы начали проект «Большая реставрация». Речь идет о восстановлении украинских замков, музеев, театров, других объектов нашего исторического и культурного наследия. За три следующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине, — сказал президент.

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