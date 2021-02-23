В Украине с 1 марта увеличат пенсии

Соответствующее постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году» принято на заседании правительства 22 февраля.

Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение.

Отмечается, что размер пенсии повысится в среднем на 308 гривень. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Повысят также минимальные пенсионные выплаты людям, которые имеют длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Для них выплаты повысят до уровня 2200 грн.

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