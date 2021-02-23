Какие наушники выбрать: проводные или беспроводные?

Прошло более 16 лет с тех пор, как были представлены первые Bluetooth-наушники, а споры о том, что лучше — проводные или беспроводные модели — не утихают и до сих пор.

Прошло более 16 лет с тех пор, как были представлены первые Bluetooth-наушники, а споры о том, что лучше — проводные или беспроводные модели — не утихают и до сих пор. Попробуем расставить все точки над «і» в этом вопросе.

Качество звука

Качество звука ― это довольно субъективный критерий оценки. У каждого представление о качестве свое, но бесспорно одно: передача сигнала в проводных наушниках лучше, чем в беспроводных. У последних это связано с многократной кодировкой сигнала (иначе его не передать), что, в свою очередь, очень сильно сказывается и на цене. Поэтому проводные наушники будут звучать всегда лучше, чем беспроводные за такую же цену.

Автономность

Автономность имеет свою цену:

встроенный аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент;

сигнал иногда может запаздывать или пропадать.

В качестве решения этой проблемы предлагают комбинированные модели. Например, такие, как наушники Маршал, которые совмещают в себе достоинства обоих видов гарнитуры. Если сел аккумулятор ― не беда: подключил провод и наслаждайся музыкой дальше. Сегодня такие модели являются наиболее универсальными. Работаешь за компьютером ― используй провод, а в спортзале, в транспорте или на прогулке ― подключайся через Bluetooth.

Удобство

Лидер в этой категории ― беспроводные наушники. Для тех кто занимается спортом, использует наушники в качестве гарнитуры при вождении авто или просто любит слушать музыку во время активной работы, провода – это сущий кошмар.

Популярность

Несмотря на преимущества и относительную дешевизну проводных наушников, статистика не на их стороне. Динамика роста продаж говорит о том, что будущее все-таки за беспроводными моделями. Ярким примером является тот факт, что большинство производителей смартфонов в своих последних моделях отказывается от разъема mini-jack (3,5 мм), но при этом добавляет поддержку Bluetooth-кодеков.

При всех своих недостатках (рано или поздно их все равно устранят) будущее однозначно за беспроводными технологиями.